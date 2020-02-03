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Haber Giriş: 03.02.2020 - 15:35,Son Güncelleme:/

Süt kazanına düşen bebek ağır yaralandı

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Süt kazanına düşen bebek ağır yaralandı

Adıyaman’da, kaynayan süt kazanının içerisine düşen 1 yaşındaki bebek feci şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Atakent Köyünde ikamet eden 1 yaşındaki Mustafa Akyüz, kaynatılmış olan süt kazanına baktığı esnada kazan içerisine düştü. Burada feci şekilde yanan küçük bebeği fark eden ailesi durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa bebek, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mustafa Akyüz’ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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