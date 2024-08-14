Süt kardeşten Ata’ya mektup

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Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndaki Atatürk Koleksiyonu’ndan çıkan belgelere göre İstanbul Çengelköy’de ikamet eden Saime Hanım, Diyarbakır-Silvan’da Kolordu Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa’ya 15 Temmuz 1916’da yazdığı mektubu oraya gönüllü asker olarak giden eşiyle gönderdi.

‘EŞİM SİZE EMANET’

Saime Hanım’ın “Muhterem kardeşim” diye başlayan mektubu şöyle: “Mektubu getiren eşim Elektrik Mühendisi Yusuf Nejad’tır. Diyarbakır’a hareket üzere olan 10 numaralı Telsiz Telgraf Müfrezesi’ne gönüllü asker olarak dahil olmuş ve hareket etmek üzeredir. Şimdi üç çocuğum var. İkisi Alman mektebine devam ediyor, büyük kızım Bülend’i tabip olması için Viyana’ya göndermeye hazırlanıyoruz. Oğlum ise Demirci Mühendisliği tahsili için Amerika’ya gidecek. Validemiz kalp rahatsızlığından müteessir. Babamız ise sıhhat ve afiyettedir. Siz kardeşimle uzun senelerden beri müşerref olamamaktan müteessiriz. İnşallah Allah-u Teâlâ yakın zamanda onu telafi eder ve sizi daha yüce mevkilerde görerek kalbimizi mutlulukla doldururuz. Eşim hakkında şefkatli himayenizi istirham ederim. Bir fotoğrafınızla cevabınızı beklediğimi arz ederim. Kardeşim efendim...”

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ATATÜRK’ÜN CEVABI

HEMŞİREM HANIMEFENDİ...

- Mustafa Kemal Paşa da “Hemşirem (Kız kardeşim) Hanımefendi” hitabıyla başladığı mektubunda şunları yazıyor: “Zevceniz (eşiniz) müfrezesiyle karargâhıma dahil oldu. Sizi Selanik’te gördüğümden sonraki durumunuzu ancak eşinizin getirdiği bu mektup hatırlattı. Hafızam beni yanıltmıyorsa 18 yıl önce bir ramazan gecesiydi. Siz Girit’ten döneli çok olmamış ben de (memleketim) Selanik’e gelmiş bir talebeyken teravihe gitmek için hazırlanan babanız bizi tanıştırmıştı (...) Bülend’inizin tabipliğe hazırlanması fikrini pek yüksek ve kıymetli buldum. Sizi tebrik ederim. Arzunuz üzere size bir fotoğrafımı takdim etmek benim için şeref olacaktı. Fakat yanımda bulunmadığı gibi burada aldırmak da şimdilik mümkün değil. Ancak Beşiktaş’ta Akaretler’de 76 numarada ikamet eden validem ve hemşirem nezdinde bazı fotoğraflarım olduğunu zannederim. Çocuklarınızla gözlerinizden öperim.”

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100 LİRA YARDIM

- Mustafa Kemal Paşa, 1923’ün nisan ayında Saime Hanım’a 100 lira da yardım göndermiş. Ancak irtibatlarının daha sonra da devam ettiğine dair henüz bir kayıt yok. Mektuptaki detaylara göre askeri hastanede çalışan Tabip Miralay Osman Bey’in kızı Saime Hanım, Çengelköy Kuleli’de Setbaşı 12 numarada oturuyor. Dedesi de Tırhalalı Abdullah Bey... Saime Hanım ve çocuklarının akıbetine dair de henüz bir detay yok.