Süt, dönerci, turşucu skandalları ders olmadı... Bu kez: Fırında şut

VAN Erciş’e bağlı Kocapınar Mahallesi’ndeki ekmek fırınında çekilen, 2 kişinin ekmek hamuru ile oynadığı görüntüler, paylaşıldığı sosyal medyada tepki çekti. Personelden biri hamura tekme atıp önce yere, sonra tavana fırlatırken diğeri de küfredip o anları kayda aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Erciş Kaymakamlığı, belediye ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Fırına yönelik 31 bin 687 TL idari para cezası uygulanırken, Erciş Kaymakamlığı’nca işletmenin mühürlendiği belirtildi.

‘EKMEKLER İMHA EDİLDİ’

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili kişiler hakkında ‘bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçundan’ soruşturma başlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Twitter’daki hesabından, görüntülere ilişkin “İşletmenin faaliyeti durdurulmuştur. Üretilen ekmekler imha edilmiştir. Ayrıca halk sağlığını tehlikeye düşürdüğü için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

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