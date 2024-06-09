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Süt dolu kovaya düşen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

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#Kayseri#Süt#Bebek
Süt dolu kovaya düşen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 16:10

Kayseri'de süt dolu kovanın içine düşen 1,5 yaşındaki Suriye uyruklu Lemis B., hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Ahmet Ayşe İnci Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre; evin balkonunda oyun oynayan Suriye uyruklu Lemis B.. peynir yapımı için konulan süt dolu kovanın içerisine düştü.

Süt dolu kovaya düşen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

Ailesinin fark etmesi ile Lemis B., kovadan çıkarılırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bilinci kapalı olan bebek, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin hayati tehlikesi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Süt dolu kovaya düşen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

Süt dolu kovaya düşen bebeğin hayati tehlikesi sürüyor

 

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#Kayseri#Süt#Bebek

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