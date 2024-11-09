Susuzluk kapıda

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Elmalı Barajı’nda doluluk oranı ise yüzde 51.61 olarak ölçüldü. Dün ölçülen yüzde 29.92 doluluk oranının son bir yılın en düşük seviyesi olduğu belirtildi. İstanbul’un Anadolu Yakası’na su sağlayan Ömerli Baraj Gölü havzasında dün ölçülen yüzde 26.28’lik doluluk oranı son 9 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

KOCAELİ VE BODRUM DA TEHLİKENİN EŞİĞİNDE

Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı’nda İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre su seviyesi yüzde 19 doluluk ile 10 milyon 7 bin metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı ayında su seviyesi yüzde 35 olan barajda, Sapanca Gölü’nden yapılan su takviyesine rağmen düşüş sürüyor.

Muğla Bodrum’da da kenti besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su seviyesi yüzde 7’ye indi. Ölü hacim seviyesine düşen iki barajdan ve yeraltı su kaynaklarından Bodrum’a içme suyu temini sağlanıyor. Bölgede yüzde 40 oranıyla suyu kalan tek baraj olan Akgedik Barajı’ndan Milas’a içme ve sulama suyu temin ediliyor. Yaşanan kuraklık ile birlikte Bodrum’da su kesintileri devam ederken, yetkililer suyun tasarruflu kullanımı konusunda çağrıda bulundu.