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Susurluk’un kilit ismi öldürüldü! Çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

#Ziya Bandırmalıoğlu#Susurluk Davası#Şahin Aslan

Kadıköy'de ünlü restoranda, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybettiği çatışmanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

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Olay önceki akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 4 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

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ÇATIŞMA ANI KAMERADA

Restoranda dehşet anlarının yaşandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki grubun yakın mesafeden defalarca birbirine ateş ettiği görülüyor.

6 NO’LU DGM’DE CEZA ALDI

Eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu’nun adı son olarak 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti. Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar’ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT’çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın’ın da bulunduğu eski özel harekât polisleriyle birlikte ‘cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek’ suçlarından yargılanıyordu. 19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozulmuştu, bunun üzerine dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Eski MİT’çi Tarık Ümit’in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk’ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu bu dava kapsamında, 26 Ocak 2013’te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013’te tahliye edilmişti.

Susurluk’un kilit ismi öldürüldü Çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı

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POLİSTİ, İHRAÇ EDİLDİ

1997'de Susurluk davasında yargılanan Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edilmişti. Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No’lu DGM’de görülen davada, aralarında İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça’nın da bulunduğu 13 sanıkla birlikte “Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde ammenin selameti aleyhine kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları” gerekçesiyle 12 Şubat 2001’de 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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#Ziya Bandırmalıoğlu#Susurluk Davası#Şahin Aslan

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