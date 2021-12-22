Susurluk’un kilit ismi öldürüldü

Haberin Devamı

İddiaya göre, Ziya Bandırmalıoğlu’nun içinde olduğu bir grupla, Fuat Ç. ve Ayhan Ç.’nin olduğu grup aralarındaki alacak-verecek meselesini çözmek için Kalamış’taki Develi restoranda önceki gün akşam saatlerinde bir araya geldi.

BACAKLARINA ATEŞ

Saatler 22.30’u gösterirken toplantı sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında, Bandırmalıoğlu’nun yanında bulunan bir kişi silahına davranarak karşı gruba ateş açtı. Ateş açılan gruptan bazı kişiler bacaklarından yaralanırken, diğerleri silahlarına davrandı. Açılan karşı ateşte Ziya Bandırmalıoğlu ve yanındaki emekli polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.

HASTANEDE GÖZALTI

Yapılan ihbar üzerine restorana gelen polis, 5 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Fuat Ç. ve Ayhan Ç.’yle birlikte 4 kişi olaya karıştıklarının belirlenmesi üzerine hastanede gözaltı işlemi yapıldı. Olayın devamında da 3 kişi yakalandı.

6 NO’LU DGM’DE CEZA ALDI

Haberin Devamı

Eski özel harekât polisi Ziya Bandırmalıoğlu’nun adı son olarak 1990’lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti. Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar’ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekât Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT’çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın’ın da bulunduğu eski özel harekât polisleriyle birlikte ‘cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek’ suçlarından yargılanıyordu. 19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi’nde bozulmuştu, bunun üzerine dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Eski MİT’çi Tarık Ümit’in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk’ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu bu dava kapsamında, 26 Ocak 2013’te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013’te tahliye edilmişti.

POLİSTİ, İHRAÇ EDİLDİ

1997'de Susurluk davasında yargılanan Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edilmişti. Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No’lu DGM’de görülen davada, aralarında İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça’nın da bulunduğu 13 sanıkla birlikte “Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde ammenin selameti aleyhine kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskûn yerlerde silahlı olarak dolaştıkları” gerekçesiyle 12 Şubat 2001’de 4’er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.