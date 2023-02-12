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Susurluk'ta kokoreç üretim tesisinde patlama: 18 yaralı

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#Susurluk#Balıkesir#Patlama
Susurlukta kokoreç üretim tesisinde patlama: 18 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 13:17

BALIKESİR’in Susurluk ilçesinde, kokoreç üretim işletmesinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada 18 kişi yaralandı.

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Olay, saat 08.00 sıralarında Göbel Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ramazan K.’ye ait kokoreç üretim işletmesinde meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu, ocak bölümünde meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan 5 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Susurlukta kokoreç üretim tesisinde patlama: 18 yaralı

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#Susurluk#Balıkesir#Patlama

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