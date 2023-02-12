Susurluk'ta kokoreç üretim tesisinde patlama: 18 yaralı

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Olay, saat 08.00 sıralarında Göbel Mahallesi’nde faaliyet gösteren Ramazan K.’ye ait kokoreç üretim işletmesinde meydana geldi. Gaz sıkışması sonucu, ocak bölümünde meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan 18 kişi yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan 5 kişi, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.