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Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Susurluk’ta bozma kararı

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
‘Susurluk’ta bozma kararı

Mehmet Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı, 18 fail meçhul cinayetle ilgili olarak görülen davada istinaf mahkemesi sürpriz bir karara imza attı.

Mahkeme, yerel mahkemenin Ağar ve diğer sanıklar hakkında ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti. “Delillerin genel soyut ifadelerle açıklanması veya hiç tartışılmaması, failler, maktuller, olaylar arasında irtibat olup olmadığının değerlendirilmemesi” gibi nedenler bozma gerekçeleri arasında sayıldı. Sanıklar yeniden yargılanacak.

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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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