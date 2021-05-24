‘Susurluk’ta bozma kararı
Mehmet Ağar’ın da aralarında bulunduğu 19 sanığın yargılandığı, 18 fail meçhul cinayetle ilgili olarak görülen davada istinaf mahkemesi sürpriz bir karara imza attı.
Mahkeme, yerel mahkemenin Ağar ve diğer sanıklar hakkında ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti. “Delillerin genel soyut ifadelerle açıklanması veya hiç tartışılmaması, failler, maktuller, olaylar arasında irtibat olup olmadığının değerlendirilmemesi” gibi nedenler bozma gerekçeleri arasında sayıldı. Sanıklar yeniden yargılanacak.
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