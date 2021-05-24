‘Susurluk’ta bozma kararı

Mahkeme, yerel mahkemenin Ağar ve diğer sanıklar hakkında ‘delil yetersizliği’ gerekçesiyle verilen beraat kararlarının bozulmasına hükmetti. “Delillerin genel soyut ifadelerle açıklanması veya hiç tartışılmaması, failler, maktuller, olaylar arasında irtibat olup olmadığının değerlendirilmemesi” gibi nedenler bozma gerekçeleri arasında sayıldı. Sanıklar yeniden yargılanacak.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara