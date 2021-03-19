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Gündem
Muammer İRTEM/DHA
Haber Giriş: 19.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Susurluk kazası davasının avukatı ölü bulundu

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Susurluk kazası davasının avukatı ölü bulundu

BALIKESİR´de, 3 Kasım 1996’da meydana gelen ve Abdullah Çatlı’nın ölümüyle sonuçlanan ‘Susurluk kazasındaki kamyon şoförü Hasan Gökçe’nin avukatı İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu.

Balıkesir Barosu´na kayıtlı Kavşut’un dün Susurluk´taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112’yi aradı. Eve gelen ekipler, Kavşut´un öldüğünü belirledi. İsmail Kavşut’un kalp krizine bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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