Muammer İRTEM/DHA
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Susurluk kazası davasının avukatı ölü bulundu
BALIKESİR´de, 3 Kasım 1996’da meydana gelen ve Abdullah Çatlı’nın ölümüyle sonuçlanan ‘Susurluk kazasındaki kamyon şoförü Hasan Gökçe’nin avukatı İsmail Kavşut (62), evinde ölü bulundu.
Balıkesir Barosu´na kayıtlı Kavşut’un dün Susurluk´taki evinde hareketsiz yattığını gören yakınları, 112’yi aradı. Eve gelen ekipler, Kavşut´un öldüğünü belirledi. İsmail Kavşut’un kalp krizine bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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