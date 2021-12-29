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Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı

#Ziya Bandırmalıoğlu#Susurluk#Cinayet
Susurluk hükümlüsü Bandırmalıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 3 kişi tutuklandı

İstanbul'da Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan'ın öldürüldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 1'ine ev hapsi verildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla, 1'i savcılıktan olmak üzere 4 kişi ise serbest bırakıldı.

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Kadıköy'deki ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada Susurluk Davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Kavgada akraba olan 4 kişi vücutlarının farklı yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra yaralıların da içinde olduğu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler Fuat Çakır, Caner Koç, Mert Muahammed Beyoğlu tutuklanırken, Mehmet Öksüz'e yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi verildi. Diğer şüpheliler Alper K. ile Volkan A. adli kontrol şartıyla Süleyman M. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Şüpheli Mehmet Ç. ile Ayhan Ç.'nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Ziya Bandırmalıoğlu#Susurluk#Cinayet

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