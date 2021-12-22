Susurluk davası hükümlüsü Bandırmalıoğlu, toprağa verildi

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Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan, önceki gece İstanbul Kadıköy’deki bir restoranda çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybetti. Ziya Bandırmalıoğlu’nun cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketi Bilecik’in Söğüt ilçesine getirildi. Bandırmalıoğlu için Söğüt Çelebi Sultan Mehmet Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Tabutuna Türk bayrağı sarılan cenazeye Bandırmalıoğlu’nun yakınları ile ilçe halkı katıldı. Cenaze namazının ardından Ziya Bandırmalıoğlu, Söğüt İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.