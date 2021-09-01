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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 01.09.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Susturuculu saldırı kurgu çıktı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Susturuculu saldırı kurgu çıktı

İstanbul'da kağıt fabrikası bulunan iş insanı Maks G., bir çeteden tehdit aldığını, aracının kurşunlandığını söyleyerek polise başvurdu. Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili kamera görüntülerini topladı.

Aracın kurşunlandığı görüntülere ulaşan polis, hafif aksak yürüyen bir kişinin susturuculu tabancayla sakin bir şekilde aracın yanına gelerek bir el ateş açtığını, sonrasında da sakin bir şekilde kamyonetle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Kamyonetin plakasından gittiği yer de belirlendi ve bir baraka basıldı. Burada Sait Ç. ve İsmail G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polis 2 kişiyi sorguya alırken, iş insanı Maks G.’nin kendi aracını kurşunlatmak için 2 kişiyi tuttuğu anlaşıldı.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Susturucuyla saldırıya çete süsü vermeye çalıştığı belirlenen iş insanının, kurgu saldırının ardından polis koruması almaya çalıştığı da tespit edildi. Maks G. evinde gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail G. savcılıktan serbest kalırken, Maks G. ve Sait Ç. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek salıverildi.

KAMYONET PLAKASI ÇÖZDÜ

Kamera görüntülerinden saldırganın olay yerinden kamyonetle uzaklaştığını belirleyen polis plakayı da tespit ederek kurguyu çözdü.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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