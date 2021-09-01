Susturuculu saldırı kurgu çıktı

Aracın kurşunlandığı görüntülere ulaşan polis, hafif aksak yürüyen bir kişinin susturuculu tabancayla sakin bir şekilde aracın yanına gelerek bir el ateş açtığını, sonrasında da sakin bir şekilde kamyonetle olay yerinden ayrıldığını belirledi. Kamyonetin plakasından gittiği yer de belirlendi ve bir baraka basıldı. Burada Sait Ç. ve İsmail G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Polis 2 kişiyi sorguya alırken, iş insanı Maks G.’nin kendi aracını kurşunlatmak için 2 kişiyi tuttuğu anlaşıldı.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Susturucuyla saldırıya çete süsü vermeye çalıştığı belirlenen iş insanının, kurgu saldırının ardından polis koruması almaya çalıştığı da tespit edildi. Maks G. evinde gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail G. savcılıktan serbest kalırken, Maks G. ve Sait Ç. yurt dışına çıkış yasağı getirilerek salıverildi.

KAMYONET PLAKASI ÇÖZDÜ

Kamera görüntülerinden saldırganın olay yerinden kamyonetle uzaklaştığını belirleyen polis plakayı da tespit ederek kurguyu çözdü.

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