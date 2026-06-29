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Susmadı, korkmadı, tacizciyi yakalattı

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#Taciz#Kadın Hakları#Sokak Tacizi
Susmadı, korkmadı, tacizciyi yakalattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 07:00

Sokakta yürüyen Aysel H.’yi takip ederek tacizde bulunan S.G. çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Sanal medyadan açıklama yapan Aysel H., kadınlara “Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın” çağrısında bulundu.

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İSTANBUL Şişli’de 21 Haziran’da sokakta yürüyen Aysel H., bir kişinin kendisini takip ettiğini fark etti. Şüpheli, Aysel H.’yi sözle taciz etti. Takibini sürdüren şüpheli, ardından da fiziksel temasta bulunmaya çalıştı. Kadının tepki vermesi üzerine de hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştı. Olaydan sonra polis merkezine giderek şikâyetçi olan Aysel H.’nin başvurusu üzerine çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin S.G. (29) olduğunu belirledi. Bir fırında çalışan S.G. ekmek yaparken gözaltına alındı. Şüphelinin sigortasız olarak çalıştırıldığı da belirlenirken, işyeri hakkında da idari işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından ‘cinsel taciz’ suçundan adliyeye sevk edilen S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Susmadı, korkmadı, tacizciyi yakalattı

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‘LÜTFEN SESİNİZİ ÇIKARIN’

Yaşadıklarının ardından sanal medya hesabından açıklama yapan Aysel H., “Şahıs emniyete getirildi ve kendisini teşhis ettim. Şişli Emniyet Müdürlüğü’ne özellikle Asayiş Büro gerçekten çok titiz bir çalışma yapmış ki kısa sürede şahsı tespit edip yakaladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Umarım bunlarla karşılaşmayız ama lütfen karşılaşırsanız da sesinizi çıkarın. Hakkınızı lütfen koruyun talep edin. Ben öyle yapıyorum, yapmaya çalışıyorum en azından. Gerçekten yoğun ve yorucu bir gündü. Artık rahatlıkla hayatıma devam edebilirim” dedi.

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#Taciz#Kadın Hakları#Sokak Tacizi

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