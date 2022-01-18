‘Süslü’ maske uyarısı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
26 kent alarmda İstanbula kar geliyor... Meteorolojiden peş peşe uyarılar26 kent alarmda! İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji'den peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Jet Fadıl’a ‘Almanya’ şokuJet Fadıl’a ‘Almanya’ şoku#Jet Fadıl
Konyaspordan Ahmet Çalıkın sözleşmesiyle ilgili kararKonyaspor'dan Ahmet Çalık'ın sözleşmesiyle ilgili karar#Ahmet Çalık
Tüketiciye koruma zırhı geliyorTüketiciye koruma zırhı geliyor!#Tüketici
Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorumEngelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum#İmamoğlu
Muhalefet cephesinde yeni gelişmeler varMuhalefet cephesinde yeni gelişmeler var#İmamoğlu
Putini kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirvePutin'i kızdıracak adım atıldı... Krizde yeni zirve!#Rusya
Genç Belfunun büyük başarısı Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...Genç Belfu'nun büyük başarısı! Balkabağı kabuğunu çöpe atmak yerine...#Belfu Berkol
Erdoğan, Arnavutluk Meclisinde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısıErdoğan, Arnavutluk Meclisi'nde... Üstüne basa basa FETÖ çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsinizMilyonlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor... Şartlar sağlanmazsa fesih yapabilirsiniz!#Tüketici Hakları Yönetmeliği
THY pandemide başarısını nasıl sürdürdü İlker Aycı CNN TÜRKte anlattıTHY pandemide başarısını nasıl sürdürdü? İlker Aycı CNN TÜRK'te anlattı#İlker Aycı
Poroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebiPoroşenko’ya 35 milyon dolar kefalet talebi#Petro Poroşenko
Panikten duvara çarptıPanikten duvara çarptı!#Oğuzhan Koç
Coşkun Sabahın kitabında yer aldı Bülent Ersoyla ilgili bomba iddia...Coşkun Sabah'ın kitabında yer aldı! Bülent Ersoy'la ilgili bomba iddia...#Coşkun Sabah
Yağmuru öldürmüştü... İşte cezası: Vicdanı rahatmışYağmur'u öldürmüştü... İşte cezası: Vicdanı rahatmış#Yağmur Önüt
HABERLERGündem Haberleri

‘Süslü’ maske uyarısı

#Omikron#Süslü Maske#Nurten Saydan
‘Süslü’ maske uyarısı

Omikron varyantıyla birlikte vaka sayıları hızla artarken, maske uyarısı geldi: “Pullu, boncuklu maskeleri takmayın. Maskenizi eczaneden alın ve 4 saatte bir değiştirin. Maske süs için değildir.”

Haberin Devamı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, tüm dünyada yayılım hızı giderek artan, Türkiye’de de vaka sayılarını hızla artıran Omikron varyantı sonrasında vatandaşları maske konusunda uyardı. Saydan şunları söyledi:“Son zamanlarda piyasada pullu, boncuklu, farklı renklerde hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan maskeler türedi. Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır. Maske seçiminde çok dikkatli ve titiz olunması gerekiyor. Kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunuyor.

POŞETLEYİP ÇÖPE ATIN

Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımı kolaylaşmış, fakat güvenilirliği de azalmış durumda. Merdiven altı üretimler hızla artmış bulunuyor. Bu nedenle eczanelerimiz tercih edilmelidir. Maskenin konforlu bir şekilde kullanılması için yüzü tahriş etmeyen, cilde zarar vermeyen, koku yapmayan ve kulakları ağrıtmayan bir ürün alınmalıdır. Maskenin yüze tam oturmasına da dikkat edilmelidir. Cerrahi maskeler tıbbi atık olduğu için poşete konularak, ağzı bağlı şekilde çöpe atılmalıdır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Omikron#Süslü Maske#Nurten Saydan

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki