‘Süslü’ maske uyarısı

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Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Nurten Saydan, tüm dünyada yayılım hızı giderek artan, Türkiye’de de vaka sayılarını hızla artıran Omikron varyantı sonrasında vatandaşları maske konusunda uyardı. Saydan şunları söyledi:“Son zamanlarda piyasada pullu, boncuklu, farklı renklerde hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan maskeler türedi. Maske süs için değil, sizi ve etrafınızdaki insanları korumak için kullanılır. Maske seçiminde çok dikkatli ve titiz olunması gerekiyor. Kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunuyor.

POŞETLEYİP ÇÖPE ATIN

Maskelerin yaygın kullanılması ve zorunlu olması sonucu ulaşımı kolaylaşmış, fakat güvenilirliği de azalmış durumda. Merdiven altı üretimler hızla artmış bulunuyor. Bu nedenle eczanelerimiz tercih edilmelidir. Maskenin konforlu bir şekilde kullanılması için yüzü tahriş etmeyen, cilde zarar vermeyen, koku yapmayan ve kulakları ağrıtmayan bir ürün alınmalıdır. Maskenin yüze tam oturmasına da dikkat edilmelidir. Cerrahi maskeler tıbbi atık olduğu için poşete konularak, ağzı bağlı şekilde çöpe atılmalıdır.”



