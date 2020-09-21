‘Süslü Kadınlar’ tek tek yollarda

Kadınların daha fazla görünürlüğünü sağlamak amacıyla da düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ dün öğle saatlerinde İstanbul Kadıköy’deki Caddebostan Sahili’nde gerçekleşti. Gelen bazı kadınlar rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile günün keyfini çıkardı.

‘OTOMOBİLSİZ PAZAR’

25 yıldır bisiklet kullandığını söyleyen Filiz Gençoğlu, şunları söyledi: “Otomobilsiz Pazar günü, diyoruz. Aslında tek bir Pazar olmasın, ayın belli günleri de olsun. Petrol atıklarımızı, dünyaya verdiğimiz zararı azaltmak adına daha çok kullanalım bisikletleri. Gerçekten buna ihtiyacımız var. 1995 yılında İngiltere ve Hollanda’ya gittiğimde bisikleti ne kadar çok kullandıklarını gördüm ve Türkiye’ye gelince ilk işim bisiklet almak oldu. Ancak burada uğradığım tacizleri, geçirdiğim kazaları anlatamam. Fakat son yıllarda büyük bir katılım ve gelişme var. Bu da çok güzel bir şey.”