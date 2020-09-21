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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 21.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Süslü Kadınlar’ tek tek yollarda

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
‘Süslü Kadınlar’ tek tek yollarda
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Türkiye’de, ‘Dünya Otomobilsiz Kentler Günü’ kapsamında ve ‘Egzoz kokusuna karşı mis kokulu kadınlar’ sloganıyla, bisikletin günlük hayatın bir parçası olmasına dikkat çekmek amacıyla 2013 yılından bu yana her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun bu yılki 7’nci etkinliği pandemi nedeniyle toplu yapılamadı.

Kadınların daha fazla görünürlüğünü sağlamak amacıyla da düzenlenen ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’ dün öğle saatlerinde İstanbul Kadıköy’deki Caddebostan Sahili’nde gerçekleşti. Gelen bazı kadınlar rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile günün keyfini çıkardı.

‘OTOMOBİLSİZ PAZAR’

25 yıldır bisiklet kullandığını söyleyen Filiz Gençoğlu, şunları söyledi: “Otomobilsiz Pazar günü, diyoruz. Aslında tek bir Pazar olmasın, ayın belli günleri de olsun. Petrol atıklarımızı, dünyaya verdiğimiz zararı azaltmak adına daha çok kullanalım bisikletleri. Gerçekten buna ihtiyacımız var. 1995 yılında İngiltere ve Hollanda’ya gittiğimde bisikleti ne kadar çok kullandıklarını gördüm ve Türkiye’ye gelince ilk işim bisiklet almak oldu. Ancak burada uğradığım tacizleri, geçirdiğim kazaları anlatamam. Fakat son yıllarda büyük bir katılım ve gelişme var. Bu da çok güzel bir şey.” 

 

 
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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