Suşi yiyene vitamin hediye

Daha önce ‘Ülke vitamin, mineral çöplüğüne döndü” uyarısını yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yaşananlara tepki gösterdi: “Kontrolden çıkan gıda takviye satışları her gün bizleri hayrete düşürecek şekilde devam ediyor. Suşi restoranlarından sipariş verenlere C vitamini veriliyor. Vitamin ve gıda takviyeleri artık ayağa düştü. Bu ciro sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur. İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılmalı.”