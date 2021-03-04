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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 04.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Suşi yiyene vitamin hediye

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Suşi yiyene vitamin hediye

Pandemide her köşe başında satılmaya başlanan vitaminler şimdi de suşi restoranlarında.

Daha önce ‘Ülke vitamin, mineral çöplüğüne döndü” uyarısını yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, yaşananlara tepki gösterdi: “Kontrolden çıkan gıda takviye satışları her gün bizleri hayrete düşürecek şekilde devam ediyor. Suşi restoranlarından sipariş verenlere C vitamini veriliyor. Vitamin ve gıda takviyeleri artık ayağa düştü. Bu ciro sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur. İnsan sağlığı için ivedilikle yasal düzenleme yapılmalı.”

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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