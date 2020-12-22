Suş ne demek, nedir? Suş kelimesinin anlamı

Suş ile ilgili bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından araştırılıyor. Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ‘suş’ denebilir. İşte detaylar

SUŞ NE DEMEK?

Suş (belirtme hâli suşu, çoğulu suşlar) suş -şu. [1] (mikrobiyoloji) bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplar^

Bir bakteri veya virüsün farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ‘RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir. dedi