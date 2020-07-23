MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüs havuzlarında tehlikeli serinlik
GeriGündem Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 16:24,Son Güncelleme:

Süs havuzlarında tehlikeli serinlik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süs havuzlarında tehlikeli serinlik
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sıcaktan bunalan çocuklar yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden parklardaki süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştı.

İslahiye’de, hava sıcaklığı 40 derecelere yaklaşırken, özellikle güneş altında durmak imkansızlaşıyor. Sıcaktan bunalan yetişkinler ağaç gölgelerinde zaman geçirirken, çocuklar ise parklardaki süs havuzlarına girerek serinliyor. Tehlikeye aldırış etmeyen çocuklar, görevlilerin tüm uyarılara rağmen süs havuzlarında serinlemeye devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle