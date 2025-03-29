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Süs bitkisi çıra gibi tutuşmuş... Uludağ’daki yangında gözaltı sayısı 5 oldu

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#Uludağ#Yangın#Yahya Usta
Süs bitkisi çıra gibi tutuşmuş... Uludağ’daki yangında gözaltı sayısı 5 oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2025 07:00

TÜRKİYE’nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ’da Ocak ayında yapılan denetimlerde, ‘mimari’, ‘yangın tesisat’ ve ‘yangın algılama’ sistemlerinde tespit edilen 38 eksiklik nedeniyle kapatılan otelde görevli personel ile kayak malzemeleri satan çalışanlardan oluşan bir grup genç, birlikte pasta ve çerez yiyip çay içti.

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Grubun, önceki gün 05.30 sıralarında otelin arka tarafındaki kafe-restoran bölümünün verandasında bulunan şöminenin yanına bıraktığı mangaldan sıçrayan kıvılcımlar, duvarda bulunan süs bitkilerini tutuşturdu. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler 9 kişiyi tahliye ederken, otelde kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Usta ile oğlu milli kayakçı Berkin Usta öldü, eşi Fikriye Usta ise ağır yaralandı.

Süs bitkisi çıra gibi tutuşmuş... Uludağ’daki yangında gözaltı sayısı 5 oldu

3 SAVCI SORUŞTURUYOR

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı yürütmeleri için 1 başsavcı vekili ve 2 savcı görevlendirdi. Otelin müdür olan T.D. önceki gün öğleden sonra gözaltına alındı. Soruşturmayı sürdüren savcılık, olay sırasında otelde olan 3 çalışanı da aynı gece gözaltına alırken, tesisi kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A. hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. C.K.A. da dün gözaltına alındı.

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C.K.A. ile otel müdürü T.D. ve çalışanlar T.K., E.T. ve M.K.Ç. işlemlerinin ardından ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Bu arada yangında ağır yaralanan Fikriye Usta’nın Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Doktorlar Usta’nın hayati tehlikesinin devam ettiğini açıkladı.

 

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#Uludağ#Yangın#Yahya Usta

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