Survivor Merve diskalifiye mi oldu? Talihsiz sakatlık: Anne sana söz verdim

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Ünlüler ve gönüllüler takımı, yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılar kazanmak için oyun parkuruna çıkarken, oyunun ödülü de; dana pirzola, etli kuru fasulye, bademli yasemin pilavı, humus oldu.

Survivor'ın bu akşamki 96. bölümünde, Nisa ile dokunulmazlık oyununda yarışan Merve Aydın sakatlık geçirdi. Acılar içinde kalan Aydın, "Bitti... Anne sana söz verdim. Anne ne olursun anne..." sözleri yürek yaktı.

Doktor Serhad Ömercikoğlu, Merve'ye, ''Aşilinde bir kopma var evet.'' dedi ve yarışmacı tedavi için hastaneye kaldırıldı.

ILICALI SON DURUMU AÇIKLADI

Acun Ilıcalı, sakatlık geçiren Merve Aydın'ın Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı.

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Kötü haberi veren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

Yapılan kontrollerde şu anda devam etme şansının olmadığı net olarak gözüküyor. Merve'nin tabi ki Survivor hayallerini bitirmesi ve burada kendisi bir kez daha ispatlamak üzereyken bir anda yarışmanın dışında kalması çok üzücü bir olay. Ama telafisi olabilecek bir olay olduğu için yine de şükrediyorum.

BU HAFTA ELEME OLMAYACAK

Konseyde konuşma yapan Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın sakatlanıp elenmesinin ardından bu hafta eleme olmayacağını söyledi. Bu ve diğer hafta toplam 6 dokunulmazlık oynanacağını belirten Acun Ilıcalı, elemeye 6 yarışmacının çıkıp 1 kişinin eleneceğini söyledi.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Acun Ilıcalı ayrıca, "Gönüllüler takımından Perviz gözetim altındaydı. Çok garip bir şekilde sorunu aşildi. Doktorumuz kalıcı hasar olması durumundan dolayı yarışmaya devam edemeceğini söyledi. Perviz Survivor All Star'a devam edemeyecek." dedi.