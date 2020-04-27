Survivor Gizem kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Gizem Birdan'ın hayatı ve biyografisi

Survivor gönüllüler takımına sonradan dahil olan Survivor Gizem, şampiyonluk yarışında verdiği mücadeleyle adından söz ettiriyor. Survivor Gizem rakiplerine karşı sıkı mücadele verse de takım arkadaşları tarafından eleme adayı gösterildi. Survivor yarışmacısı Gizem Birdan'ın eleme potasına girmesinin ardından biyografisi ve hayatı da merak konusu oldu. İşte, Survivor Gizem kaç yaşında? Survivor Gizem kimdir, nereli? sorularının yanıtını araştıranlar için Survivor Gizem Birdan'ın hayatıyla ilgili ayrıntılar.

SURVİVOR GİZEM KİMDİR?

Survivor 2020'de Gönüllüler Takımında yer alan Gizem Birdal 5 Ağustos 1992 İstanbul doğumlu. 10 yaşında Bakırköyspor kulübünde basketbola başlayan Birdal kendisini şu şekilde anlattı:

24 yaşıma kadar aktif basketbol oynadım. 8. sınıfta Oğuzkaan kolejinden burs aldım ve liseyi de burada bitirdim. Alt yapım bitince Bursa Büyükşehir Belediyesiyle anlaştım ve 1 sene Bursa'da oynadım. Devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini burslu okudum. Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer aldım. Daha sonra 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda yer aldım. En son "Şahin Tepesi" adlı dizide yer aldım. Bunun dışında birkaç reklam projesinde oynadım.