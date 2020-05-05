Survivor Aşkım kimdir ve kaç yaşında? Survivor Ünlüler yarışmacısı Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı

Bu yıl Ünlüler Gönüllüler formatı ile ekranlara gelen Survivor 2020'de şampiyonluk için kısa süre kala, çeyrek final mücadelesinde Dominik'te sayıları her geçen gün artan yarışmacılar da ekran başındakiler tarafından merak konusu oluyor. Bu isimlerden biri de Survivor yarışmacılarından olan Aşkım Burçe Tunay oldu. Ünlüler takımında kazandığı oyunlarla adından söz ettiren Survivor Aşkım'ın Cimnastik sporuyla ilgilendiği biliniyor. İşte, "Survivor Aşkım kimdir?" sorusunun yanıtını araştıranlar için Survivor Aşkım Burçe Tunay'ın biyografisi...

SURVİVOR AŞKIM KİMDİR?

Aşkım Burçe Tunay, 2000 doğumlu. İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

Survivor 2020 Ünlüler takımına katılan Aşkım Burçe Tunay kendini şu şekilde tanımlıyor;

12.05.2000'de İstanbul'da doğdum. 2006 yılına kadar İstanbul'da yaşadım. 2006 yılında ailecek Kayseri'ye taşındık. 2007 yılında cimnastik yapmaya başladım. 2010 yılında İstanbul'a geri döndük. 2010'dan beri İstanbul'da yaşıyorum. 2013 yılında milli takım sporcusu oldum.

İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü Sporcusu Aşkım Burçe Tunay 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.