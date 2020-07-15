Survivor 2020 şampiyonu Barış mı Cemal Can mı? SMS oylarıyla kazanan belli oldu.. İşte alacağı ödül

Şubat ayında Dominik'te serüvenine başlayan Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de sona gelindi. 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor 2020'nin büyük finali salı akşamı gerçekleşti. İstanbul Galataport’ta düzenlenen Survivor final gecesine, finalistler Cemal Can ve Barış özel tekne ile geldi. Gecenin son saatlerinde SMS oylarının açılması sonucu Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can oldu. Survivor şampiyonu Cemal Can ve ikinci olan Barış final anında duygusal konuşma yaptı. İşte, Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler şampiyonu ve tüm yaşananlar.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU KİM OLDU?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020'de büyük final gece yarısı gerçekleşti. Yarışmacı aileleri ve eski yarışmacıların katıldığı İstanbul’daki özel gecede, SMS oylaması sonucunda, Survivor 2020 finalinde SMS birincisi olan ismi Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı. Aylar süren mücadele sonunda, en fazla oyu alarak, Survivor 2020 sezonu şampiyonluğuna ismini yazdıran Cemal Can oldu. Survivor büyük ödülünü kazanan Cemal Can kupayı kaldırırken gözyaşlarına hakim olamadı. Survivor ikincisi Barış ise hayallerine ve büyük ödüle veda etti.

SURVİVOR 2020 ŞAMPİYONU NE KADAR ÖDÜL ALACAK?

Geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışmasının ödülü 500 Bin TL olarak açıklanmıştı. Bu yıl resmi açıklama olmasa da ödülün 500 Bin TL olduğu tahmin ediliyor