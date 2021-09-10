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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 10.09.2021 - 09:35 | Son Güncelleme:

Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

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Sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik kurtardı

AYDIN’ın Didim ilçesinde lastik botla denizde sürüklenen 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Didim açıklarında bir grup kaçak göçmenin yardım talebi üzerine harekete geçti. Lastik botla denizde sürüklenen 27 kaçak göçmen, bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Kıyıya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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