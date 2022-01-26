Sürüklenen konteyner gemisini Türk inşası römorkörler kurtardı

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Liberya bayraklı konteyner gemisi MSC Emily Il, Hindistan'ın Gujarat kentindeki Mundra Limanı'ndan Karaçi'ye gelirken Karaçi Limanı'na girmeden karaya oturdu. 184 metre uzunluğa sahip geminin, yanaşmak için kanala girerken dümen kaynaklı bir arıza yaşadığı ve karaya oturduğu açıklandı. Gelgit sebebiyle sürüklenmeye başlayan gemi Türkiye'nin UZMAR tersanesi tarafından inşa edilen ve Aralık 2021'de Karachi Port Trust'a (KPT) teslim edilen römorkörler Lyari ve Mithadar sayesinde başarılı bir şekilde kurtarıldı. Türk tersanelerinde inşa edilen römorkörler liman başkanının gözetiminde sürüklenen gemiyi çekerek güvenli alana yanaştırdı. Liberya bayraklı gemi, herhangi bir zarar yaşanmadan kurtarıldı.

2021 yılında imzalanan kontratla birlikte UZMAR'ın Kocaeli Serbest Bölge'de bulunan modern tersanesinde inşasına başlanan 32 metre boya sahip römorkörler son teknoloji ekipmanlarla donatıldı. Çekme, yedekleme, eskort görevlerinin yanı sıra, kurtarma, yangın söndürme ve deniz temizliği gibi operasyonları da başarıyla gerçekleştirecek şekilde dizayn edilen römorkörler, Pakistan'ın en yoğun limanı KPT'nin bugüne kadar yaptığı en önemli yatırım oldu.

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2021 yılında karaya oturarak Süveyş Kanalı'nın kapalı kalmasına sebep olan ve dünya ekonomisine önemli zarar veren Ever Given gemisini kurtaran römorkörler de UZMAR Tersanesi tarafından inşa edilmişti.