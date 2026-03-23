Sürücüye ailesinin yanında saldırı anı saniye saniye kamerada
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2026 12:32

İzmir'de trafikte çıkan tartışmada bir sürücü ailesinin yanında saldırıya uğradı. Olay anı sürücünün eşi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bayraklı ilçesindeki Westpark AVM önünde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki iki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen bir sürücü, diğer araca yöneldi. Şahıs, aracın açık camından içeriye uzanarak direksiyon başındaki kişiyi dışarı çıkarmaya çalıştı.

TELEFONU ZORLA ALMAYA ÇALIŞTI

Bu esnada araçta bulunan sürücünün eşi, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülendiğini fark eden şahıs, bu kez kayıt yapan kadına yönelerek elindeki telefonu zorla almaya çalıştı.

Gözden KaçmasınTrumptan İranı tamamen yok etme tehdidi İrandan Basra Körfezi uyarısıTrump'tan İran'ı 'tamamen yok etme' tehdidi! İran'dan Basra Körfezi uyarısıHaberi görüntüle

CEP TELEFONU ANBEAN KAYDETTİ

Öte yandan, alışveriş merkezi görevlisi olduğu öne sürülen bir kişi de tartışmaya dahil oldu. Görevlinin, diğer aracın sürücüsüne ve ailesine bölgeden gitmeleri için bağırdığı anlar cep telefonu kamerası görüntülerinde yer aldı.

Gözden Kaçmasınİranın Dimona saldırısı Tel Avivi alarma geçirdi: İsrailin Demir Kubbesi çöküyor muİran'ın Dimona saldırısı Tel Aviv'i alarma geçirdi: İsrail'in Demir Kubbe'si çöküyor mu?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!