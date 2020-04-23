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Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Sürücüsünün çalıştırmasıyla alev alan otomobil, yandı

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Sürücüsünün çalıştırmasıyla alev alan otomobil, yandı
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KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde sürücüsünün çalıştırdığı park halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Lüleburgaz İstiklal Mahallesi Doğuş Arkası Sokak'ta ismi öğrenilemeyen kişi, park halindeki otomobiline binip, çalıştırdı. Bu sırada otomobil, motor kısımdan alev aldı. Sürücü araçtan inerken, alevler kısa sürede otomobili sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının, çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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