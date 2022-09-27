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Sürücüsü kalp krizi geçirdi, 4 araç ve büfeye çarptı: Yaralılar var

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#Kaza#Otobüs#Sivas
Sürücüsü kalp krizi geçirdi, 4 araç ve büfeye çarptı: Yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 15:38

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiği özel halk otobüsü, önüne çıkan 4 araca, ardından da büfeye çarptı. Sürücü ile kazada yaralanan 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Dikilitaş Caddesi’nde meydana geldi. İçerisindeki yolcularıyla birlikte seyir halinde olan 58 H 0116 plakalı halk otobüsünün şoförü Ömer Odabaşı, aniden rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otobüs, yokuş aşağı inerken önüne çıkan 4 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki bir bıçakçı büfesine çarparak durabildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Sürücüsü kalp krizi geçirdi, 4 araç ve büfeye çarptı: Yaralılar var

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Odabaşı ile 7 yaralı, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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#Kaza#Otobüs#Sivas

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