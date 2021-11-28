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Sürücüsü fenalaşan yolcu minibüsü yokuş aşağı kaydı! Minibüs ile otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı

#İstanbul#Ümraniye#Abdullah Öztürk

İstanbul Ümraniye'de içinde yolcuları bulunan minibüs yokuş aşağı kaydı. Park halinde olan otomobilinin bagajından eşya almaya inen Abdullah Öztürk, kayan minibüsle otomobilinin arasında sıkışarak ezildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Öztürk ile direksiyon başında fenalaştığı belirtilen minibüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 13.00 sıralarında Armağanevler Mahallesi, 23 Nisan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin Ercanlı hakimiyetindeki içinde yolcuları bulunan 34 M 2338 plakalı minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. Cadde üzerinde park halinde olan 34 ELS 001 plakalı otomobilinin bagajından eşya almaya inen Abdullah Öztürk, kayan minibüsle otomobilinin arasında sıkışarak ezildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri sıkışan Abdullah Öztürk'ü sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan Abdullah Öztürk ve fenalaşan minibüs şoförü Necmettin Ercanlı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Sürücüsü fenalaşan yolcu minibüsü yokuş aşağı kaydı Minibüs ile otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı

"ŞOFÖR DİREKSİYON BAŞINDA RAHATSIZLANMIŞ"

Minibüsün yokuş aşağı kaydığı anlar caddede bulunan bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan kaza esnasında minibüste bulunan vatandaş, "Bir anda minibüsün yokuş aşağı kaymaya başladı. Başka bir sürücüye yol vermek için yaptığını zannettim. Meğerse şoför direksiyon başında rahatsızlanmış. Yolda park halinde duran bir araca çarparak durabildik" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Sürücüsü fenalaşan yolcu minibüsü yokuş aşağı kaydı Minibüs ile otomobil arasında sıkışan kişi yaralandı

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#İstanbul#Ümraniye#Abdullah Öztürk

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