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Gündem
Cihan TEKER/DİLOVASI(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Sürücünün dikkati, TIR'ın yanmasını önledi

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KOCAELİ'nin Dilovası ilçesi D-100 karayolu geçişinde, balata kısmında yangın çıkan TIR'ı durduran sürücü itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Sürücünün dikkati, TIRın yanmasını önledi
İstanbul yönüne giden 41 AAS 651 plakalı TIR, D- 100 Karayolu Dilovası rampası mevkiine geldiğinde balatalarından alev aldı. Sürücü Muzaffer Yıldız (32), aracının alt kısmından duman çıktığını fark edip, emniyet şeridinde durdu. Araçtan inerek güvenli bir yere geçen sürücü Yıldız'ın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. TIR'ın motorunun alt kısmından duman çıktığını belirleyen itfaiye ekipleri, araca su sıkarak soğutma çalışması yaptı. Yangının söndürülmesinin ardından sürücü Yıldız aracını tekrar hareket ettirebilmek için olay yerine tamirci çağırdı.

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