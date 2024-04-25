Sürücünün açtığı kapı motosikletlinin sonu oluyordu

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Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri, yeşil ışığın yanmasıyla hareket ederken, bir otomobil sürücüsü kapısını açtı.

Bu sırada, araçların arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yere düşen sürücü yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı, bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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