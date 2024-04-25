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Sürücünün açtığı kapı motosikletlinin sonu oluyordu

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2024 12:55

Sultangazi'de, araçlara yeşil ışık yandığı sırada otomobil sürücüsü ön kapısını açtı. Bu sırada araçlar arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü açılan kapıya çarparak yere düştü. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, bir başka aracın araç içi kamerasına yansıdı.

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Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi’nde dün öğlen saatlerinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen araç sürücüleri, yeşil ışığın yanmasıyla hareket ederken, bir otomobil sürücüsü kapısını açtı.

Sürücünün açtığı kapı motosikletlinin sonu oluyordu

Bu sırada, araçların arasında ilerleyen motosiklet sürücüsü açılan kapıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yere düşen sürücü yaralandı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün açtığı kapı motosikletlinin sonu oluyordu

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza anı, bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Sürücünün açtığı kapı motosikletlinin sonu oluyordu

 

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#İstanbul#Kaza#Trafik Kazası

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