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Sürücülerin korkulu rüyası oldu: Arnavutköy'de uçuran kasis

#Kasis#Arnavutköy#Kaza
Sürücülerin korkulu rüyası oldu: Arnavutköyde uçuran kasis

Arnavutköy'de açıldığı günden beri çok sayıda trafik kazasının yaşandığı Egemen Caddesi'ne yapılan kasis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kasisi fark etmeyen sürücülerin kullandığı araçlar adeta havalandı. Sürücüleri, mahallenin gençleri uyarmaya çalıştı.

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Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan ve ilçe merkezine girmeden İstanbul Havalimanına bağlanabilmeyi sağlayan Egemen Caddesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açıldı. Caddedeki trafik ışıklarının yanlış yere koyulduğunu ve sürücülerin trafik ışıklarını geç fark ettikleri için sürekli kazaların yaşandığını iddia eden mahalle muhtarı ve sakinleri yaşanan kazalardan dolayı tepki gösterdi ve yetkililerin önlem almalarını istedi. Mahalle muhtarının onlarca kaza yaşandığını söylediği Egemen Caddesi'ne sürücüleri yavaşlatmak için kasis yapıldı. Ancak karanlık caddede kasisi fark etmeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hızla kasise giren araçlar adeta havalandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Bunun üzerine mahallenin gençleri ise kasisin olduğu bölgede sürücüleri uyarmak için nöbete başladı. Aydınlatmanın da yetersiz olduğu öne sürülen caddede araç sürücülerini uyarmaya çalışan gençler, yaptıkları el kol hareketleri ile araç sürücülerini yavaşlatmaya çalıştı. Mahallenin gençlerinden Delil Baba, arkadaşları ile son birkaç gündür saatlerce yol kenarında bekleyerek hızla gelen araç sürücülerini kasis konusunda uyardıklarını belirterek, kasisin yanlış yere koyulduğunu söyledi.

"KIVILCIMLAR ÇIKIYOR"

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Baba, "Kasis tabelasını biraz daha geri koymaları lazım ki sürücüler kasisi fark etsin ya da kasisi biraz daha geriye koymaları lazım. Sürücüler kasisten hızla geçince bir anda direksiyon hakimiyetlerini kaybediyorlar. Araçlar kasise çarpınca altlarından kıvılcımlar çıkıyor bazen" dedi.

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