İstanbul'da araç sahiplerinin 'baş belası' olmuştu: Yakalandı

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İstanbul’un Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe ilçelerinde park halindeki otomobillerin, yan ayna ile hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanımlarının çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı olaylarda görüntülerinin güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde suç ortağı ile birlikte motosiklet kullanarak gelen şüphelinin hırsızlığı kısa sürede gerçekleştirip kaçtığı görüldü. Polis yaptığı takip sonucu şüphelinin motosikletine benzin aldığını gösteren güvenlik kameralarına ulaştı.

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Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda kimliğini tespit ettikleri şüphelilerden Özgür B.’yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelinin daha önceden 35 suç kaydı olduğu tespit edildi. Yapılan tahkikat sonucu şüphelinin 7 adet otodan hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Özgür B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.