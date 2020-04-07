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Burcu MUTLU/DHA
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:04,Son Güncelleme:/

Sürücülere 'eldiven' satarken görüntülendi!

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Sürücülere 'eldiven' satarken görüntülendi!
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, araçlarıyla kırmızı ışıkta duran sürücülere eldiven satmaya çalışan seyyar satıcı, mobese kameraları tarafından görüntülendi. Seyyar satıcı, zabıta ekiplerince bölgeden uzaklaştırıldı.

Koronavirüs salgını sonrası maske ve eldiven kullanımı artarken, daha önce trafik ışıklarında mendil satanların yerini maske ve eldiven satanlar aldı. Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde tezgah açan bir seyyar satıcı da kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşıp, sürücülere eldiven satmaya çalıştı. Bazı sürücüler eldiven satın alırken, bazıları geri çevirdi. Bu anlar ise mobese kameralarından tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Alanya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcıyı uzaklaştırdı.

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