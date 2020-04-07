Sürücülere 'eldiven' satarken görüntülendi!

Koronavirüs salgını sonrası maske ve eldiven kullanımı artarken, daha önce trafik ışıklarında mendil satanların yerini maske ve eldiven satanlar aldı. Alanya'nın Dinek Mahallesi'nde tezgah açan bir seyyar satıcı da kırmızı ışıkta duran araçlara yaklaşıp, sürücülere eldiven satmaya çalıştı. Bazı sürücüler eldiven satın alırken, bazıları geri çevirdi. Bu anlar ise mobese kameralarından tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen Alanya Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcıyı uzaklaştırdı.