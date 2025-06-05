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Sürücüler yumruk yumruğa kavga etti, o anlar kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kavgası#D-100 Bağlantı Yolu#Tartışma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2025 17:06

Ataşehir’de trafikte yol verme kavgası cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi oldu. 

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Ataşehir’de trafikte yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücünün yumruklu kavgası, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüler yumruk yumruğa kavga etti, o anlar kamerada

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KADIN DA YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU

Olay saat 12.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy mahallesi D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Sürücüler yumruk yumruğa kavga etti, o anlar kamerada

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi olarak yere düştü. Taraflar çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan kavga, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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#Trafik Kavgası#D-100 Bağlantı Yolu#Tartışma

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