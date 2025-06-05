Sürücüler yumruk yumruğa kavga etti, o anlar kamerada

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Ataşehir’de trafikte yol verme nedeniyle tartışan 2 sürücünün yumruklu kavgası, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAVGAYI AYIRMAK İSTEYEN KADIN DA YUMRUKLARIN HEDEFİ OLDU

Olay saat 12.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy mahallesi D-100 Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İki sürücü arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın da yumrukların hedefi olarak yere düştü. Taraflar çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. Yaşanan kavga, trafikteki başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.