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Haber Giriş: 29.08.2020 - 17:56 | Son Güncelleme:

Sürücüler sigara izmariti attı.. Bolu’da 2 dönümlük alan alan alev alev yandı

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Sürücüler sigara izmariti attı.. Bolu’da 2 dönümlük alan alan alev alev yandı
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Bolu’da, TEM otoyolunun yanında bulunan otluk alanda çıkan yangında 2 dönümlük alan zarar gördü. İtfaiye ve vatandaşlar yangının yerleşim yerine sıçramaması için yoğun çaba gösterdi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kürkçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, TEM otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olan sürücülerin sigara izmariti atması sonucu otoyolun hemen yanında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Küçük bir alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlerin büyüdüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Karacasu ve Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Geniş alana yayılan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabalarıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Yangında 2 dönümlük alan zarar görürken, alevlerin mahalledeki yerleşim alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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