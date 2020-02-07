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Adem ÇETİN (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:12,Son Güncelleme:/

Sürücüler dikkat! Antalya- Konya yolunda kar yağışı

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ANTALYA- Konya yolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, yollardaki çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilip, trafiğe çıkacaklardan dikkatli olması istendi.

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