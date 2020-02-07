Adem ÇETİN (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 12:12,
Sürücüler dikkat! Antalya- Konya yolunda kar yağışı
ANTALYA- Konya yolunda yoğun kar yağışı etkili olurken, ulaşımda aksama meydana geldi.
Antalya'nın Akseki ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksama oldu. Karayolları ekipleri, yollardaki çalışmalarını sürdürürken, kar yağışının Seydişehir'e kadar etkili olduğu belirtilip, trafiğe çıkacaklardan dikkatli olması istendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle