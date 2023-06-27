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Sürücüler ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi; Bakan Koca teşekkür etti

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#Ordu#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2023 15:43

Ordu’da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbara giden ambulansa trafikteki sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca o görüntüleri paylaşarak sürücülere teşekkür etti.

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Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Fatsa ilçesinde bir kişinin rahatsızlandığı yönünde ihbar geldi. Bunun üzerine adrese ambulans sevk edildi. Kurban Bayramı nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda hareket etmekte güçlük çeken ambulansa, sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi. Yolda sağa ve sola yanaşan araçların arasından geçen ambulans, kısa sürede hastaya ulaştı. O anlar, arkasında seyir halinde olan başka bir ambulanstaki görevliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücüler ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi; Bakan Koca teşekkür etti

BAKAN KOCA'DAN TEŞEKKÜR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ambulansların trafikte hastalara ve sağlık kurumlarına en az zaman kaybıyla ulaşması, sürücülerin fermuar yöntemiyle sağa ve sola çekilmesine bağlı. Ordu'da bunun örneğini veren sürücülere teşekkür ediyoruz. Kazaların arttığı bayram tatilinde bu kurala ısrarla uyalım" ifadelerini kullandı

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Sürücüler ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi; Bakan Koca teşekkür etti

 

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#Ordu#Sağlık Bakanlığı#Fahrettin Koca

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