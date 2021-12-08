Alkollü sürücüden polise ilginç sitem! 'Ama ayıp ediyorsun'

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Olay, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine yolda seyreden 34 ZR 8170 plakalı Fiat marka otomobile dur ihtarında bulundu. Durdurulan araç sürücüsü Mahsuni U.’nun (40) alkol testinde sürücünün 1.46 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç ve sürücünün sorgulamasını yapan ekipler sürücünün ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konulduğunu ve halen ehliyetinin içeride olduğunu belirlerken, sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 639 TL ceza kesip ehliyete el konma süresini 2 yıla çıkardı.

Trafikten men edilen araç çekici marifeti ile bağlanarak otoparka çekilirken, yazılan cezalara isyan eden sürücü, “Yazın tüm cezayı” deyip polis memurlarına küfürlü konuşmalar yağdırdı. Ardından yaşanan intihar olaylarını da kesilen trafik cezalarının yüzünden olduğunu ifade eden alkollü sürücü, “Hepsi yukarıdan atlıyor işte. Sizin ayağınıza yukarıdan atlıyor. Bu nedir ya, beni yolda giderken durduruyor” dedi. Olay yerine gelen Asayiş Şubesi ekiplerince hastaneye götürülmek üzere polis aracına götürülen sürücü burada da polis memurunun üzerini aramak istemesi üzerine, “Ama ayıp ediyorsun” diyerek sitem etti.