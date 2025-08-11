×
Sürücü ve eşi trafik kazasında hayatını kaybetti

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2025 17:35

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Battal Eryalçın (66) ile eşi Şerife Eryalçın (63) yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Saçmalı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Battal Eryalçın yönetimindeki 46 E 8854 plakalı otomobil ile M.D.'nin kullandığı 23 AES 640 plakalı kamyon bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde otomobilin sürücüsü Battal Eryalçın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan kamyon şoförü M.D. ile otomobildeki Ş.E. ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Battal Eryalçın'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EŞİ DE VEFAT ETTİ

Battal Eryalçın'ın ardından kazada yaralanan eşi Şerife Eryalçın (63) da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü M.D.'nin tedavisi ise devam ediyor.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (DHA)

