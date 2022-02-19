Sürücü uyudu, otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Yeni fenomen Arda Güler 20 dakika sonrası karar...Yeni fenomen Arda Güler! 20 dakika sonrası karar...#Fenerbahçe
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamalarıBizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?#Hayvan Maması
Yüzde 90 indirim aldatmacası bitiyor'Yüzde 90 indirim' aldatmacası bitiyor#Sahte İndirim
COVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir miCOVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir mi#COVID-19
Yepyeni G.Saray Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...Yepyeni G.Saray! Büyük heyecan, 14 aylık özlem bitiyor...#Galatasaray
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Utangaç aşıklar: Engin Günaydın,ve Buğu Selen SomerUtangaç aşıklar: Engin Günaydın,ve Buğu Selen Somer#Engin Günaydın
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
HABERLERGündem Haberleri

Sürücü uyudu, otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

#Kaza#Otomobil#Sürücü
Sürücü uyudu, otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

Beykoz TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cipin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 06.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyudu. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 MUJ 68 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla atarken, sürücü aracında sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü uyudu, otomobil cipe çarptı: 1 yaralı


Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kaza#Otomobil#Sürücü

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk