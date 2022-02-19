Sürücü uyudu, otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

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Kaza, saat 06.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyudu. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 MUJ 68 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla atarken, sürücü aracında sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.