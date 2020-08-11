MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi
GeriGündem Sürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
KASTAMONU (İHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 09:49,Son Güncelleme:

Sürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sürücü tamir etmeye çalıştığı tırın altında kalarak can verdi
Abone Olgoogle-news

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde körüğünü tamir etmeye çalıştığı sürücü tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan Ramazan Cöndek yönetimindeki 67 FA 953 plakalı tır Kastamonu'nun Tosya ilçesi Zincirlikuyu köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü Cöndek, tırı yol kenarında bulunan bir dinlenme tesisinde durdurarak, aracın arızalanan körük kısmını tamir etmeye çalıştı.
Tamir sırasında Cöndek, düşen körüğün altında kaldı. Cöndek olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Cöndek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından Cöndek'in cenazesi, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle