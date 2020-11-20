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DHA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 23:15 | Son Güncelleme:

Sürücü kursuna dalan otomobilin şoförü kaçtı

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Bolu'da, ticari taksiyle çarpıştıktan sonra sürücü kursunun camından içeri giren otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. Ticari taksi sürücüsünün yaralandığı kazada, sürücü kursunda öğrenci olmaması faciayı önledi.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesinde meydana geldi. Ufuk Altunbezen idaresindeki 14 T 0126 plakalı ticari taksiyle, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KF 447 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 14 KF 447 plakalı otomobil kontrolden çıkarak  yol kenarında bulunan bir sürücü kursunun ders verilen bölümünün camından içeri girdi. 

Kazada, sürücü kursuna giren otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçarken, ticari taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan ticari taksinin sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Kursun camları parçalanırken, sürücü kursunda öğrenci olmaması faciayı önledi.

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