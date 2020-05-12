Sürücü kursları için geri sayım başladı

Sürücü ve ehliyet kursları 1 Haziran’da yeni kursiyerlerine kapılarını açacak. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu’nun yaptığı görüşmelerin sonucunda alınacak tedbirler de yavaş yavaş netleşiyor. Ancak mayıs ayı boyunca görüşmelerin sürmesi bekleniyor. Bu görüşmeler ışığında kurslarda ilk planda alınacak önlemler şöyle olacak:

NE ZAMAN VE NASIL HİZMET VERECEKLER

İlk etapta martta eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin eğitimleri tamamlanacak.

Yarı kapasiteyle çalışacaklar. Sınıflarda sosyal mesafe kuralları gözetilerek yeni oturma düzenine geçilecek.

Direksiyon simidi ile vites topuzu streçlenecek, her kursiyer için streçleme yeniden yapılacak.

Uzman eğitmen ile sürücü adayları maske ve eldiven takacak.

Araçlar dezenfekte edilecek, her sürücü adayında bu işlem yenilenecek.

NORMALLEŞMEDEN BEKLENTİLERİ NELER

Sektör temsilcilerinin beklentileri ise özetle şöyle:

Berber ve kuaförler açılıyorsa sürücü kursları da açılabilir. Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda önlemler alınır.

1 Haziran’da yeni sürücü adaylarının kayıtları alınır, ilk etapta martta eğitimleri yarım kalan kursiyerlerin eğitimleri tamamlanır.

Kapasitenin yarısı yerine kurumda aynı saatte bulunanların sayısının azaltılması seçeneği. (Sabah-öğlen veya bir grubun eğitimi bitince diğer grup kursiyerlerin alınması gibi.)

Sürücü kurslarına giden kursiyerlerin yüzde 60’ı sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 20 yaş altı kişilerden oluşuyor. Bu nedenle 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kaldırılmalıdır. Bu kişileri kapsayan yasak kalkmazsa kursların açıldığı dönemde ehliyet almak isteyenlere özel izin verilmesi isteniyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında üniversiteler ve yurtlar kapatıldı, öğrenciler memleketlerine gitti. Seyahat kısıtlaması getirilmiş olup bu kursiyerlerin bulundukları illerde e-sınava girmeleri sağlanmalı. Seyahat kısıtlamasının kalkması gerekmektedir.

Direksiyon sınavları hafta sonları yapılmaktadır. Sokağa çıkma yasakları sorun teşkil etmektedir. Bu soruna bir çözüm getirilmelidir.

DENETLEYİCİ BİR KİŞİ OLSUN



Kayacan Sürücü Kursu sahibi Sinan Kayacan : “İki aydır kursların kapısına kilit vurduk, sektör sıkıntılı süreç geçirdi. Bu süreçte ayrıca çoğu sürücü kursu araçlarını Vefa Sosyal Destek Grupları’na tahsis etti, yardımların dağıtılmasında rol aldı. Salgın döneminde kısa çalışma ödeneğine başvurduk, çalışanlarımız bundan yararlandı. 1 Haziran’da açılacağız gibi çalışma yapıyoruz, sosyal mesafeyi koruyarak, dezenfekte ve hijyen kurallarına uyarak yeniden eğitim vermeye çalışacağız. Salgınla, virüs ile yaşamaya alışacağız. Ona göre önlemler alacağız. Sınıfların sayısını yarıya indirerek eğitim vereceğiz. Ayrıca araç ile eğitimlerde de önlemler alacağız. Normal şartlarda araçta bir usta eğitmen, kursiyer ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan da iki denetleyici olurdu. Biz denetleyici sayısının bir olması önerisini sunduk. Bu durumda araçta üç kişi olur.”

20 YAŞ KRİTERİ

Türkiye Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Konfederasyonu Başkanvekili Ali Rıza Coşkun:



“Özel okullarla aynı tutulmamız sektöre inanılmaz zarar verdi. Sektör kan ağlıyor. Giderler devam ediyor, kiralar, maaşlar. Ancak gelir yok. Mücbir sebep kapsamında olsaydık SSK primleri, vergiler 3 ay, 6 ay ötelenmiş olacaktı. Bu da bize bir nebze cansuyu olurdu. Ancak biz kapsam dışında kaldık ve mağdur olduk. Sektördekiler sadece kısa çalışma ödeneğinden yararlanabildi. Bankalar düşük faizli krediler vermiyor. Daha önce gelip kayıt olan kursiyerler işyerleri kapatılınca gelip paralarını istediler.



1 Haziran’da hizmet vermeye başlarsak öncelikle şu an sokağa çıkma yasağında olan 20 altı kişilerle ilgili de bir düzenleme getirilmeli. Kurslara kayıt olanların yüzde 60’ını 18 ila 20 yaş arasındaki gençler oluşturuyor. Açıldığımızda eğer kursa gelecekler için sokağa çıkma yasağı devam ederse yine sıkıntı yaşarız. Eğer 1 Haziran’da da 20 yaş altındaki kişiler için yasak devam edecekse en azında ehliyet almak isteyenlere izin verilmeli.”

BERBER TIRAŞ EDEBİLİYORSA BİZ DE EĞİTİM VEREBİLİRİZ

İstiklal Sürücü Kursu ve Beyoğlu SRC Kursu sahibi Nihat Gültekin:



“Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek tavsiyeler doğrultusunda hangi şartlarda çalışacağımız netleşecek. Şimdi berberler, kuaförler açıldı. Berberler tıraş edebiliyorsa, ticari taksilere 3 kişi binebiliyorsa biz de eğitim verebiliriz. Vakaların düşüş hızına göre haziran başında başlayabiliriz. Kapasitemizin yarısını kullanma şeklinde bir öneri var. Teorik dersler, sınıftaki dersler için söyleniyor. Bizim önerimiz ise farklı saatlerde eğitim verilebilir. Aynı anda ve saatte kurumda bulunan kursiyer sayısını yarıya indirelim. Kapasitenin yarısını kullanma yerine kurumda aynı anda bulunanların sayısını azaltalım. Bu uygulama daha başarılı olur. Yoksa hem sürücü kursları hem de yeni ehliyet alacak kişiler mağdur olur. Her ay 150 bin kişi ehliyet almak için kurslara başvuruyor, önümüzdeki aylar çok yığılma olur.”