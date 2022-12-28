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Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs halk otobüsüne çarptı! 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

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#Kahramanmaraş#Trafik Kazası#Kalp Krizi
Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs halk otobüsüne çarptı 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 20:00

Kahramanmaraş'ta sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs, şerit değiştirerek karşı yönden gelen halk otobüsü ile çarpıştı. Minibüs sürücüsünün yaşamını yitirdiği, 3 otobüs yolcusunun da yaralandığı kaza Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, akşam saatlerinde Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Veysel Uçarma'nın (67) kullandığı 80 GE 244 plakalı minibüs, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak karşı yönden gelen H.I.'nın kullandığı 46 H 0278 plakalı halk otobüsü ile çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Veysel Uçarma ile otobüsteki yolcular S.N., Ş.B. ve H.K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysel Uçarma, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, KGYS kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde; minibüsün kontrolden çıktığı, şarampole devrilmek üzereyken sürücüsünün son anda yaptığı manevra ile tekrar yola çıktığı ve o sırada karşı yönden gelen halk otobüsü ile çarpıştığı anlar yer aldı. 

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#Kahramanmaraş#Trafik Kazası#Kalp Krizi

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