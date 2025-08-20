×
Sürücü isyan etti... Karayoluna atılan kamyon lastiği kazaya sebep oldu

#Bursa#Karayolu#Kamyon Lastiği
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 10:41

Bursa'nın Karacabey ilçesi yakınlarında anayolda ilerleyen bir araç, yola atılan kamyon lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ağır hasar meydana gelirken, sürücü yaşananlara tepki gösterdi. O anlar da araç kamerasına an be an yansıdı.

Olay, Karacabey Bursa yolu üzerinde meydana geldi. Anayolda sol şeritte ilerleyen bir araç, önündeki otomobilin ani manevra yapmasıyla fark ettiği kamyon lastiğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü kontrolünü zor topladı. Araçta ağır hasar meydana geldi. Kazanın ardından polis ekiplerine haber veren sürücü, önünde seyreden sürücünün de kendisini ikaz etmediğini söyledi.
Görgü tanıkları kamyonlarda ve tırlarda kaplama lastiğe izin verilmemesi gerektiğini, bu tür kazaların karayollarında sıklıkla yaşandığını dile getirdiler.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


