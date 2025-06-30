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Sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu! Bursa'da ortalık savaş alanına döndü

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#Bursa#Trafik Kazası#Fren Hatası
Sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu Bursada ortalık savaş alanına döndü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 15:26

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, kaldırımdaki 2 yayaya çarptı. 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, sürücü gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi Gazi Orhanbey Camisi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre fren yerine gaza basan Emel F.'nin (51) kullandığı 34 KNU 090 plakalı otomobil, kaldırıma çıktı.

Sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu Bursada ortalık savaş alanına döndü
İKİ YAYAYA ÇARPTI

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen 2 yayaya çarptı. Kazada yayalardan Kadir Özkan (60) ağır, Osman Dumlu (71) hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü fren yerine gaza basınca olanlar oldu Bursada ortalık savaş alanına döndü
Kazadan yara almadan kurtulan Emel F. ise gözyaşlarını tutamadı. Sürücü polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Trafik Kazası#Fren Hatası

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