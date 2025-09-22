×
Sürücü el frenini çekmeyi unuttu! Otomobil kuyumcu dükkanına çarptı

Güncelleme Tarihi:

Sürücü el frenini çekmeyi unuttu Otomobil kuyumcu dükkanına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 15:39

Bursa’da, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil, yokuş aşağı hareket ederek kuyumcu dükkanına çarptı. Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, sürücünün dükkandaki 500 bin liralık hasarı karşıladığı belirtildi.

Kaza, dün saat 13.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde meydana geldi. 16 BCP 547 plakalı otomobilini yol kenarına park eden sürücü, iddiaya göre el frenini çekmeyi unuttu. Kısa süre sonra yokuş aşağı hareket eden otomobil, yol kenarındaki kuyumcu dükkanının demir kepenklerine çarptı.

Sürücü el frenini çekmeyi unuttu Otomobil kuyumcu dükkanına çarptı

Çarpmanın şiddetiyle iş yerinin kapısı, camları ve kepenklerinde hasar oluştu. Hafta sonu olması nedeniyle kapalı olan kuyumcu dükkanında yaralanan olmazken, çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine gelen iş yeri sahipleri, hasarı cep telefonlarıyla görüntüledi.

Sürücü el frenini çekmeyi unuttu Otomobil kuyumcu dükkanına çarptı

Otomobil sürücüsünün yaklaşık 500 bin lirayı bulan zararı karşıladığı bildirildi. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

