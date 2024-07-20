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Suruç'taki terör saldırısının 9'uncu yılı... Şanlıurfa'da anma gerginliği

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#Suruç#Patlama#Şanlıurfa
Suruçtaki terör saldırısının 9uncu yılı... Şanlıurfada anma gerginliği
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2024 17:12

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 9 yıl önce meydana gelen ve 33 kişinin öldüğü terör örgütü DEAŞ'ın canlı bomba saldırısında hayatını kaybedenleri anmak isteyen grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

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9 yıl önce terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG denetimindeki Ayn El Arap bölgesine yardım götürmek için Türkiye’nin çeşitli illerinden Suruç'a gelen Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerinin 20 Temmuz 2015 günü Amara Kültür Merkezi'nde basın açıklaması yaptığı sırada, DEAŞ'lı canlı bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 33 kişi öldü, 104 kişi de yaralandı.

Suruç İçin Adalet Platformu öncülüğünde yaşanan patlamanın 9’uncu yıl dönümünde bir araya gelen grup DEM Parti önünde toplanıp; patlamanın yaşandığı Amara Kültür Merkezi’ne yürüyüş yaptı. Ellerinde patlamada ölen 33 kişinin fotoğrafını taşıyan ve slogan atan grup; Amara Kültür Merkezi’nde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup 33 kişinin ismi okundu.

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Saldırıda hayatını kaybedenleri mezarları başında anmak isteyen gruba ise izin verilmedi. Suruç İlçe Mezarlığı'nda toplanan grup, patlamada hayatını kaybeden ve buraya defnedilen Kasım Deprem ve Osman Çiçek'i anmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup, mezarlık girişinde polis barikatının önüne karanfil bırakarak bölgeden ayrıldı.

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#Suruç#Patlama#Şanlıurfa

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